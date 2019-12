Ekspert: miks osta investeeringuks vääriskive? Viru Keskusest ei tasu selleks ehteid osta

Ta märkis, et 2008. aasta kriisi tõttu langesid briljantide hinnad, kui need taastusid kiiresti, ent nüüd on taas langenud. Keskeltläbi on need aga stabiilsed.

Võib ju küsida, et kas briljandid on investeeringud, raha aseaine või elukindlustus.

Ta tõi ühe näite hiljuti tellitud briljantidest kaelakee ostja näol. Sõja ajal müüs kunde ükshaaval ühest kaelakeest võetud kivid maha, et leiba osta. See hoidis perekonna elus, märkis ta. Seega võiks teemante võtta meelerahu pakkujana.

Kuld on briljantidest oluliselt likviidsem. Kümne karaadine (kahe grammine) lihvitud teemant on väärt sama palju, kui 47 kilogrammi kulda, rääkis Kampus. 47 kilogrammi on päris tülikas kaasas vedada. Nii vääriskivide kui väärismetallide panga hoiulaekas hoidmine on püsikulu.

Briljandi hind sõltub paljudest asjaoludest, millest olulisemad on neli. Nendeks on kivi värvus, puhtus, lihv ja suurus.

Vääriskividele kehtib Eestis käibemaks, mistõttu ettevõtjatel soovitas ta osta teemandid ettevõtte bilanssi, saades käibemaksu muu käibe korral tagasi taotleda.

Ehteid võib ju osta Viru Keskusest, aga investeerimiseks ta neid sealt osta ei soovita, sest ehetel on suur juurdehindlus. Kaupluste suurtesse allahindlustesse soovitas ta suhtuda skeptiliselt.