Ekspert: võime olla rahul Eesti võlakirjade intressiga

“Tõsi on, et krediidimarginaalid tipp-reitingute ja natuke nõrgemate (Eesti AA-/A1 kaasa arvatud) on koroonakriisi käigus laiemaks kärisenud. Samuti teevad turud ikkagi teatavat vahet Lääne- ja Kesk-Ida-Euroopa vahel. Leedu tegi oma uue suure emissiooni aprilli lõpus – tagant järele võib kahtlustada, et see sai tehtud pisut kiirustades – kupongimäär fikseeriti seal tasemel 0,75% ja tootluseks 0,83%. Tänaseks on sama võlakirja hind tõusnud 5-6%, tootlus langenud umbes 0,2% juurde,” lausus ta. “Ma muidugi ei välista, et järelturu kauplemise käigus läheb ka Eesti uue võlakirja tootlus veel madalamale, aga see on juba spekulatiivne jutt – suur tegu on tehtud ja võib uhkust tunda.”

Lätil päris analoogset 10-aastast võlakirja pole, nende praeguseks 8-aastane 500-miljoni eurose mahuga võlakiri kaupleb hetkel 0,10-0,15% tootluse juures. 10-aastase tähtaja juures väga palju negatiivse tootlusega kauplevaid riigivõlakirju praegu ei kohtagi – Saksamaa, Austria, Holland on eurotsooni riikidest esindatud. Prantsusmaa on täna 0 juures, edasi tulevadki meie reitinguga sarnased Iirimaa, Slovakkia, Belgia 0,05-0,15% tootlusega.