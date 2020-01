Ekstsentriline rikkur kasvatas vara väärtust meeletult. Üheks põhjuseks Tesla

Et maailma ühele rikkamale inimesele see lihtsalt huvitavaks väljakutseks ei kujuneks, ostis ta enne seda kolm miljonit Tesla aktsiat.

Päeval, kui ta asus Tesla nõukogu liikmeks, oli tema ostetud elektriautotootja aktsiad väärt 948 miljonit dollarit. Talle kuulus 1,7 protsenti Tesla aktsiatest. Sellega on ta nõukogu liikmestest aktsiaosaluselt suuruselt teine aktsionär, jäädes maha vaid ettevõtte juhatuse esimehest Elon Muskist.

Investeeringu esimesel kuuel kuul näis, et tegemist on halva panusega. 3. juuniks kukkus aktsia 179,61 dollarile, mis tõi kaasa 43-protsendilise väärtuse languse.

Esmaspäeval tõusis Tesla aktsia aga esmakordselt ajaloos üle 500 dollari joone. Kolmapäevaks andis aktsia hinnas veidi järele, ent oli 68 protsenti kõrgemal võrreldes ajaga, mil Ellison liitus kompaniiga.

Sellega on Ellison teeninud Tesla aktsiaga 1,6 miljardit dollarit realiseerimata kasumit.

Tema põhirikkus on Oracle aktsias. Selles ettevõttes on ta nõukogu esimees ja suurim aktsionär. See aktsia on samal ajal tõusnud vaid umbes 20 protsenti. Ent kuna Ellisonile kuulub 1,2 miljardit Oracle aktsiat ehk 35 protsenti Oracle aktsiatest, tähendab ka tagasihoidlik aktsia hinnatõus suuremat varandusekasvu. Oracle aktsiaga teenis ta realiseerimata kasumit 11,5 miljardit dollarit.

USA ajakirja Forbes andmetel ulatus Ellisoni rikkus 68 miljardi dollarini, kirjutab CNN. Sellega oli ta maailmas rikkuselt seitsmendal kohal.

Ellisoni kohta levis 2000ndate paiku anekdoot, et mis vahe on jumalal ja Larry Ellisonil. Jumal ei pea end Larry Ellisoniks.

Elissonile kuulub hulgaliselt kinnisvara Silicon Valleys, Jaapanis, Hawail ja mujal.

Näiteks kuulub miljardärile 98 protsenti Hawaii saarest Lanaist. Kui temalt 2012. aastal küsiti, et miks ta on ostnud rohkem maju, kui ta suudab elamiseks kasutada, vastas mees, et ta armastab kunsti.