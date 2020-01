Enam kui poole miljoni eurone pettus. Kuidas on võimalik, et klient saab nii suuri makseid teha pangas küsimusi tekitamata?

“Kliendi antud selgituste põhjal on krediidiasutusel võimalik makselimiiti tõsta või sellest keelduda. Keelduda saab juhul kui kogutud täiendav teave ei anna piisavalt põhjendatud kindlust, et tegemist on vajaliku ja ratsionaalse tehinguga,” lausus Luminori rahapesu tõkestamise juht Hannes Oja. “Samuti suunatakse tehingujärgsesse kontrolli ka sellised maksed, mis on tavapärastest maksetest olulisel määral suuremad ning ei lähe seega kliendi maksekäitumisega kokku. Kontrolli käigus kogutakse kliendilt jällegi täiendavat teavet.”

Seega, kui makse ei lähe kuidagi kokku kliendi maksekäitumisega, siis loomulikult äratab see tähelepanu ning kliendiga võetakse lisainfo saamiseks ühendust, seletas Oja.

Täpsem rakendatavate kontrollmeetmete ulatus võib krediidiasutuste lõikes erineda ja seetõttu ei ole võimalik kirjeldatud olukorda põhjalikumalt kommenteerida.

Ühest teisest pangast selgitati, et ka antud juhtumi summast on palju juhtumeid oluliselt väiksemate summadega, kus klient tuleb kontori tehingulimiiti tõstma või makset tegema. Isegi kui korraks on võimalik klient mõtlema ja põhjendama panna, et kas ta saab aru, mida ja milleks ta teeb, siis on äärmuslikmatel juhtudel pank tehingust keeldunud. Klient on läinud teise panka ja ikkagi suurema summa raha üle kandnud. Ka on lastud teisel inimese tema kontolt enda eest makset teha.

Siit saab lugeda, kuidas Swedbank soovitab pettuseriski vähendada.