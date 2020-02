Endine autotööstuse tippjuht: Tesla 250% hinnatõus on massipsühhoos

Kui mullu augustis maksis Tesla aktsia 225 dollarit, siis täna Nasdaqi eelkauplemises maksis aktsia 796 dollarit. Aktsia kõrgeim sulgemishind oli 4. veebruaril 887 dollari tasemel, kuid aktsia hind on kauplemises kerkinud suisa 968,99 dollarini.

„Keegi ei suuda mõista, mis Tesla aktsiaga toimub. See on vaid psühholoogia, õigemini massipsühhoos,“ lausus Lutz, kinnitades, et ükskord reageerib aktsia ka tegelikele ettevõtte majandusnäitajatele ning see saab olema järsk.

Lutz märkis, et elektriautod on oluliselt teistest kallimad, siis soetatakse neid valitsuste toetustega. “Kui need toetused kaovad, siis on ka elektriautode populaarsus läbi,“ kinnitas ta. Kuigi kümne aastaga on akude hinnad 900 dollarilt kWh langenud 200 dollarini kWh, ei usu ta, et hind praegusest oluliselt allapoole liiguks.

Kui eesmärkide ja prognooside kohaselt peaks elektriautode osakaal aastaks 2030 olema 25%, siis Lutzi hinnangul on see liiga optimistlik ning reaalsem number oleks 15%. Lisaks hinnale on tõsine probleem ka pikk akude laadimise aeg.

Ka saates esinenud analüütik Greg Owen peab hullumeelseks, et Tesla on 5 korda kõrgemalt hinnatud kui BMW ning kolm korda kõrgemalt kui GM. Owen hindab aktsia õiglaseks hinnaks 350 dollarit, mis on praegusest turuhinnast enam kui poole väiksem.