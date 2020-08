Erinevate investeeringute plussid ja miinused

Tähtajaline hoius on kuni 100 000 euroni tagatud

Kõiki riske vältida püüdvad ning investeerimist keeruliseks pidavad inimesed armastavad tähtajalisi hoiuseid, mis on lihtsasti mõistetavad ning võimaldavad lepingut sõlmides oodatava tootluse kohe välja arvutada. Tähtajaliste hoiuste peamiseks plussiks on asjaolu, et hoiustaja kontol olev raha on tagatud iga inimese ning ettevõtte kohta ühes pangas kuni 100 000 euro suuruses summas. Kui hoiused on mitmes pangas, tagatakse inimesele igas pangas hoiuse säilimine sama piirsumma ulatuses. Oluline on aga silmas pidada, et kui panga hoius on garanteeritud riikliku Tagatisfondiga, siis hoiu-laenuühistu oma mitte. Viimase pankroti korral on olemas risk kaotada kogu hoiustatud raha. Tähtajaliste hoiuste tootlus jääb enamasti inflatsioonile alla. Hoiustamise ajal ei saa raha enamasti kasutada ning hoiuse katkestamine tähendab sageli kogutud intressidest ilmajäämist.

Kõrge inflatsiooniga on võlakirjade reaaltootlus negatiivne

Ka võlakirjad on fikseeritud tootlusega instrumendid, kuid mille riskitase on tähtajalistest hoiustest kõrgem. Ettevõtte pankroti korral makstakse võlakirjaomanikele nende raha välja enne aktsionäre. Kui inimene võtab pangast laenu, kohustub ta kindla maksegraafiku põhjal maksma pangale laenu koos intressidega tagasi. Eesti riigi võlakirju ostes annab investor aga riigile laenu ning viimasel tekib kohustus maksta võlakirja ostjale laenusumma peale laenutähtaja möödumist koos intressidega tagasi. Reitinguagentuuride poolt võlakirjade emitentidele antavad reitingud annavad märku nende kvaliteedist. Kõrgem reiting tähendab alati madalamat maksevõimetuse riski ning ühtlasi ka väiksemat oodatavat tootlust. Võlakirjade peamiseks miinuseks on, et kõrge inflatsiooniga perioodidel on nende reaaltootlus sageli negatiivne.

Aktsiatelt saab tulu hinnatõusu ja dividendi näol

Aktsia esindab väikest osa ettevõttest ning on omandiõigust tõendav väärtpaber. Ettevõtte aktsionärina on omanikul firma heade tulemuste korral õigus saada osa ettevõtte kasumist dividendide näol. Kõrgem kasum tähendab pikaajaliselt tavaliselt ka kõrgemat aktsia hinda. Erinevalt võlakirjast ei ole aktsia fikseeritud tuluga instrument ning selle hind muutub börsil pidevalt. Halvimal juhul võib investor ettevõtte pankroti korral kaotada aga kogu oma investeeringu. Positiivse poole pealt võib välja tuua fakti, et pikaajaliselt on aktsiate tootlus inflatsiooni ületanud.