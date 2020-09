Ettevõtja ja äriomanik: mis vahe neil on?

Oled sa raha või aja ori?

Vallo Arumäe sõnul on 99% ettevõtetest nii Eestis kui ka Euroopas mikro- ja väikeettevõtted, kus ei ole üldse töötajaid või on töötajate arv suhteliselt väike. "Olles väikeettevõtja lõksus, on oht mitte kunagi suureks kasvada, kuigi paljude soov ja unistus ettevõtlusega alustamisel on jõuda ikka kaugemale," räägib ta.

Mõned on lõksus seetõttu, et nad on nii-öelda raha orjad - pole piisavalt kapitali ja kasumit ja mõned on lõksus seepärast, et nad on aja orjad - pole piisavalt aega, et tegeleda oluliste strateegiliste tegevustega. "Need on kaks peamist lõksu, kuhu on võimalik astuda," selgitab Vallo Arumäe.

Ta soovitab mõelda tagasi, kui te ettevõtjakarjääriga alustasite, siis milline oli see unistus või kujutelm soovitud elustiilist, mida te endale äri loomisega luua soovisite? Kas see on täna ligilähedane sellele, millest te unistasite või on olukord veel kaugel sellest, kuhu te tahtsite jõuda? Kas olete oma äri selliselt üles ehitanud, et see toodab järjest rohkem kasumit ja võtab järjest vähem teie isiklikku aega?

"Ma usun, et väga paljud ettevõtjad soovivad vabadust elada, töötada ja ennast väljendada nagu nad ise seda valivad. Nad tahavad midagi ära teha. Mõjutada positiivselt turgu või oma kogukonda. Kasvatada midagi suurepärast mitte millestki. Luua midagi, mida inimesed tahavad ja armastavad. Teisisõnu, ettevõtjad tahavad eelkõige õnnestuda selle sõna otseses tähenduses," ütleb ta.

Vabane ettevõtja lõksust

Vallo Arumäe sõnul juhtub tihti ettevõtjana see, et mida paremaks me oma töös saame, seda vähemaks meil jääb aega. "Eks lihtsam ja mugavam on asju ise teha, aga sageli on selle tulemusena ka vähem vaba aega ja rohkem stressi," selgitab ta. Oluline on ka rahaline pool - sageli võib väikeettevõtja rollis juhtuda, et raha on hoopis vähem kui palgatöötajana tegutsedes. Küll aga on mitmeid võimalusi kuidas sellest lõksust vabaneda ja targalt oma äri ja ettevõtet edasi viia.

Kõige olulisem on teadlik ärisüsteemi loomine ja see on kindlasti kõige olulisem strateegia, mis aitab vabaneda ettevõtja lõksust ja võimaldada sellist elustiili, millest ettevõtlusega alustades unistasid. "Unistused on tõenäoliselt meil kõigil natuke erinevad, võibolla suures plaanis ettevõtjatena jällegi sarnased, aga me saame ise täna hinnata, kui kaugel me sellest unistuste pildist oleme," ütleb Vallo Arumäe.