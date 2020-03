Euroopa börsidel käib reibas lootuseralli

Investorid loodavad, et maailma erinevate maade valitsused teatavad kooskõlastatud majanduse elavdamise paketist.

„Investorid on päris hästi valmis majanduse kogutoodangu languseks,“ ütles Investeci ökonomist Philip Shaw Reutersile. „Päris hirm seisneb selles, et mis juhtub, kui hakkavad tekkima teise ringi mõjud pikemast ja vastikumast üleilmsest majanduslangusest. Leevendada on raske, kuna rahapoliiitiline gaasipedaal on juba üsna põrandasse litsutud.“

USA ja Austraalia keskpangad lisasid pangandusssüsteemi likviidsust. Loodetakse, et USA demokraadid ja vabariiklased suudavad täna läbi suruda majanduse elavdamise paketi.

Börsitõus on jõudnud ka Baltikumi. Tallinna börs kerkis 1,3, Riia 13,9 ja Vilnius 2,2 protsenti.