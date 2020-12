FBI uurib SEB, Swedbanki ja Danske Banki rahapesu ning pettust

Rootsi justiitsministeerium sai USA kolleegidelt juba suvel formaalse abipalve seoses rahapesu uurimisega.

Swedbanki aktsia kukkus täna seitse protsenti, SEB kuus protsenti ja Danske Bank 2,6 protsenti.

USA justiitsministeerium saatis Rootsi justiitsministeeriumile formaalse rahapesu uurimisega seotud õigusabipalve sellel suvel.

Danske on varem tunnistanud, et rahapesusüüdistustega seoses käivad panga suhtes uurimised nii USAs kui Euroopas. Ka Swedbanki on möönnud, et USA nende tegevust uurib.

SEB tegevust on uurinud Rootsi järelevalveorganid.

