Finantsmaailma seitse erinevat inimtüüpi ehk miks ühed inimesed on rahamaailmas edukamad kui teised

Pikaajalised investorid on enda jaoks lahti mõtestanud investeerimise vajalikkuse ning soovivad end pidevalt selles valdkonnas harida. Nad kasutavad edukalt ära maksusoodustusi ning investeerivad regulaarselt. Pikaajaliste investorite suurim pluss on see, et nad teavad liitintressi toimimise põhimõtet ning oskavad rõõmustada ka langevatel turgudel, et soodsalt enda aktivate portfelli kasvatada. Pikaajalistel investorid on kannatlikud ning oskavad raha enda kasuks tööle panna.

Finantsmaailma kroonijuveelideks on professionaalsed investorid, kellel on pikaajaline kogemus ning head erialased teadmised. Nad on küll ettevaatlikud, kuid alati avatud uutele võimalustele. Pikaajalised investorid teavad, et kasumit teenitakse ostes, mitte müües ning nad annavad oma teadmised ning kogutud kapitali edasi lastele. Neil on kindlad enda jaoks välja kujundatud investeerimispõhimõtted, mida ka distsiplineeritult järgitakse.

Finantsmaailma mitu erinevat inimtüüpi on sageli ühes inimeses omavahel kombineerunud, kus teatud tüüp on domineerival positsioonil. Finantsvabaduse poole liikumisel tuleb kasuks enda isiksuseomaduste analüüsimine ning vajaduse korral korrektiivide tegemine.