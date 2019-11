Fondijuht: Coop Panga hinnakordajad tunduvad minu jaoks mõistlikud

„Seda loomulikult eeldusel, et panga senine kasvutrend jätkub ning pank suudab tulevikus oma tulemusi järjest parandada. Ajalooliselt on Coop Pank suutnud saavutada kümme protsenti omakapitali tootlikkust. Kui nad suudavad seda ka tulevikus, siis 1,15 eurose aktsiahinna juures peaks hinna ja omakapitali suhe olema natuke üle ühe 2020 aasta numbrite põhjal, mis minu arvates ei ole kallis,“ lausus ta. „Loomulikult on Coop Pank väiksem ja vähem-likviidsem kui paljud Ida-Euroopas noteeritud pangad, mistõttu ootavad investorid ka selle tõttu atraktiivsemat hinnataset. Teisalt pakub Coop pank kasvustsenaariumit, mida paljudel teistel pankadel ei ole vastu pakkuda.“

Loomulikult peab iga investor ise otsustama, kas panga poolt plaanitud kasvueesmärgid täituvad. Majanduskasvu aeglustudes, eriti majanduskriisis, on pankade suurimaks probleemiks laenukahjumite kiire kasv. Kuna Coop Panga puhul me pole veel näinud nende portfelli käitumist kriisiolukorras, siis on see kindlasti üks riskidest, millega investorid peavad arvestama, märkis ta.

Asjaolusid, millega panka investeerimise puhul arvestada, on muidugi väga palju. Näiteks konkurentsieelised võrreldes teiste pankadega, finantseerimise kulu panga jaoks, netointressimarginaali ja ka teenustasude jätkusuutlikkus, panga riskiprofiil, regulatiivsed muudatused ja aktsia tulevane likviidsus.

On loomulik, et investorid Coop Panka LHV aktsiaga võrdlevad, sest mõlemad pangad opereerivad Eesti turul, on nišipangad, omavad kiiremat kasvu kui turuliidrid ja on kohalike investorite kontrolli all. Kui meie suhtarve vaatame, siis me alati vaatame ka suhtarvude absoluuttasemeid ja minu kommentaar põhinebki eelkõige sellel, ütles ta.