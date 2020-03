FONDIJUHT SELETAB | Miks pensionifondide osakud on nii palju kukkunud?

Teise pensionisamba fondidest on vaid kahel kolme kuu tootlused plussis. Miks pensionifondid on nii suurelt kukkunud?

Koroonaviiruse levik on tekitanud turgudel olukorra, kus igasugune nähtavus majandus- ja ettevõtete prognooside suhtes on kadunud. Kindel on, et pandeemia põhjustab suurimates tööstusriikides kiiret ja tõsist majanduslikku kahju enam-vähem üheaegselt. Turgude arvates ei ole enam tegemist lühiajalise kahjuga, millele võiks järgneda kiire taastumine, vaid oodatakse majanduslangust. Esialgne tagasilöök aktsiaturgudel on levinud krediiditurgudele, mistõttu on pensionifondides kannatanud nii aktsia- kui võlakirjaturgude investeeringud. Suurimates tööstusriikides on kaalukaid majanduspoliitilisi samme kahjude leevendamiseks teinud vaid keskpangad intresside langetamise ja rahanduse likviidsusmeetmete lisamisega. Valitsuste fiskaalmeetmed ei ole turgude arvates seni olnud piisavad. Seetõttu näeme turgudel suuri kukkumisi, mis paraku mõjutavad ka Eesti pensionifonde.

Mida on Luminor viimastel kuudel pensionifondides teinud?

Luminori pensionifondides oleme teinud viimase 2-3 nädala jooksul taktikalisi muudatusi riskide vähendamise suunas. Oleme vähendanud aktsia- ja riskantsemate võlakirjaturgude osakaalu ning aktsiastrateegias tsüklilist riski vähendanud. Need muudatused on pigem ajutised ja suurenenud riskide tasakaalustamiseks.

Kas on põhjust arvata, et valitsus võib sarnaselt eelmisele kriisile lõpetada erakorralise meetmena riigipoolsed sissemaksed teise samba pensionifondidesse ja muuta inimeste sissemaksed vabatahtlikuks?