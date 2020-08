George Soros ei osale enam börsimullis

Soros ütles, et oleme jäänud Föderaalreservi likviidsuse abil puhutud mulli. Ta märkis, et oleks varem sellist olukorrad ära kasutanud, kuid pärast tema raamatu rahanduse alkeemia avaldamist on tal teiste ees edumaa kadunud.

„Sellistes olukordades arvavad turuosalised, et teiste turuosaliste maailmavaated on alati mittetäielikud,“ rääkis 90-aastaseks saanud Soros juubeliintervjuus Itaalia lehele La Repubblica. „See on eksitus. Moonutatud vaated mõjutavad olukordi, millest nad lähtuvad. Moonutatud vaated viivad ebakohaste tegevusteni.“

Ta märkis, et ei osale enam finantsturul, kus turuosalised eeldavad veel rohkem eelarvetoetusi ühes lootusega, et Trump teatab enne novembrit koroonavaktsiinist, vahendab MarketWatch.