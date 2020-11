GRAAFIK | Lühiajaline rendipakkumine kukkus sama palju kui aprillis

Kevadel plaanis see ükssarvik börsile minna, kuid siis segas kaarte koroonaviirus. San Francisco ükssarvik võib juba tuleval esmaspäeval esitada USA väärtpaberijärelevalvele SEC aktsiate avaliku pakkumise paberid.

Kuuldavasti plaanib lühiajalise üürimise liider Airbnb kaasata kolm miljardit dollarit, mis võib ettevõtte turuväärtuse viia 30 miljardi dollarini. CB Insightsi andmetel on ettevõtte praegu väärt 18 miljardit dollarit. Kuigi börsiplaanides on räägitud aastaid, ei saaks ajastus olla praegusest halvem. Koroonaviirus on toonud reisimises kaasa seisaku.

AirBnb ja Vrbo andmetest selgub, et septembris kukkus üüripindade pakkumine mullusega võrreldes 29 protsenti. Sama suur kadu oli viimati aprillis, selgub AirDNA andmetest.

