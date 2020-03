GRAAFIK | Tallinna börsil käib koleda reede järel vilgas tõus

Käibeliider on enam kui miljoni eurose käibega Tallinki aktsia. Väärtpaber tõusis 2,4 protsenti ja maksis 0,938 eurot.

Tallinna Sadama aktsia kallines 278 860 eurose käibe juures 1,5 protsenti, 1,995 euroni. LHV aktsia tõusis 5,1 protsenti, 13,45 euroni. Tallinna Kaubamaja aktsia tõusis 1,6 protsenti, 9,10 euroni. Tallinna Vee aktsia tõusis 1,2 protsenti, 12,30 euroni. Ka nende kolme väärtpaberi senine käive on vähemalt 100 000 eurot.

Euroopa on hommikune valdavalt positiivne meeleolu veidi muutunud ja see puudutab just euroala suuremaid aktsiaturge. Osad aktsiaturud on täna plussis, teised miinuses. Suurbritannia, Taani, Poola, Venemaa, Soome, Šveits, Norra, Holland, Belgia, Portugal, Rootsi, Läti ja Leedu börsid on plussis. Seevastu Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Itaalia ja Austria börsid on langemas.