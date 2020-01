Hiina korona-viirus hirmutab investoreid

Hiinas on miljonitel inimestel liikumispiirangud seoses viiruse levikuga. 81 elu võtnud viirus on Wuhanist levinud ka mujale maailma. Hiina pikendas uue aasta riigipüha 30. jaanuarilt 2. veebruarini. Tööandjad soovitavad inimestel kodus püsida ja vältida rahvarohkeid üritusi.

Suured ärid kogu Hiinas sulgesid viiruse leviku tõttu poode ja soovitavad töötajatel võimalusel töötada kodunt. Ettevõtted pakuvad töötajatele pikemat puhkust kui riigipühad, tühistavad üritusi ja kehtestavad karantiini.

Hongkongi börs tühistas Hiina kuuaasta esimese kauplemispäeva tseremoonia, vältimaks koronaviiruse levikut. Uudis tuli pärast Hongkongi tänast otsust, mis keelas Hubei provintsist, kus asub Wuhani linn, inimeste sisenemise oma territooriumile.

Pühapäeval tuli uudis, et Hiina idaosas asuvas tööstuskeskuses Suzhous, kus on palju suuri ravimi- ja tehnoloogiaettevõtteid, jääb suletuks vähemalt 8. veebruarini, et vältida viiruse levikut.

E-äri Alibaba peatas ülehinnatud näomaskide müügi. Hiina ei jõua toota piisavalt näomakse. Mitmetes linnades on kehtestatud trahv näomaski mittekandmise eest. Samuti on puudu viiruse testimise vahenditest ja kaitseülikondadest.

Näiteks on Hiinas vaja päevas umbes 100 000 kaitseülikonda, kuid toota suudetakse neid veidi üle kümne tuhande päevas.

Hiina kuuaasta esimesel pühal, laupäeval, kukkus aastaga reisimine 28,8 protsenti, teatas Hiina asetranspordiminister Liu Xiaoming. Tsiviillennunduses vähenes reisimine 41,6 protsenti, rongireisijate arv laupäeval kahanes aastaga 41,5 protsenti ja maanteetransport vähenes veerandi võrra.

