Hiina tapjaviirus ähvardab nafta odavamaks muuta

Hiinas tervishoiuametnike arvestas inimeselt inimesele ülekandev viirus, mis on tapnud juba vähemalt üheksa inimest, võib tõmmata nafta hinnast maha umbes kolm dollarit barrelist, millega seljatatakse isegi Lähis-Ida naftatarnekatkestuste mure.

Viirus hakkas levima Hiina keskosa Wuhani provintsi Hubei linna loomaturult ja on levinud juba üle riigi, kusjuures juba on kindlaks tehtud 440 haigestumisjuhtu ja nõudnud üheksa inimelu. Haigused ei tunne riigipiire ja nii on avastatud haigestumised juba ka USAs, Tais, Lõuna-Koreas, Jaapanis ja Taiwanis, kirjutas Reuters.

Investorid on juba hakanud muretsema ja tõmbama paralleele SARSi epideemiaga aastatel 2002-2003, mis algas samuti Hiinast ja tappis üle maailma ligi 800 inimest.

„Kui nüüd kanda SARSi prognoositud mõju nõudlusele 2020. aasta naftamahtude juurde, siis võib see negatiivse šokina vähendada üleilmselt nafta nõudlust keskmiselt 260 000 barreli võrra ööpäevas,“ teatas Goldman Sachsi oma analüüsis. Üksi lennukikütuse nõudluse vähenemise tõttu kahaneb naftanõudlus 170 000 barreli võrra ööpäevas.“

Panga arvates tulebki suurim löök lennukikütuse turule.

Barrel musta kulda brenti nafta vormis maksis veidi alla 65 dollari barrelist ja USAs maksis WTI naftasort umbes 58 dollarit barrelist.