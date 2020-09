Hind teada: täna algas Leedu energiafirma aktsiate pakkumine. Ka Eesti väikeinvesorid saavad osta

Samal ajal toimub ka aktsia Londoni hoiutähtede märkiminine institutsionaalsetele investoritele.

Kokku lastakse välja 20 901 503 uut aktsiat lisaks olemasolevale 54 283 757 aktsiale.

Aktsiaid lastakse välja hinnaga 22,5 kuni 28 eurot tükist.

Väikeinvestorid saavad teha ainult pakkumise hinnaga 28 eurot aktsiast, kuid koos institutsionaalsete pakkujatega leitakse kõigile üks hind.

Kokku teeb see ettevõtte väärtuseks vastavalt hinnale ligi 1,7 kuni 2,1 miljardit eurot. Aktsia hinna/kasumi suhtarvu näit on vastavalt hinnale 15,7-19,5. Selle aasta eest on ettevõte lubanud maksta 85 miljonit eurot dividendi, mis teeb dividenditootluseks 4-5 protsenti.

Ignitise prospekti eesti keelne lühikokkuvõte on kaheksal leheküljel, kuid inglise keelse prospekti mahuks on 623 lehekülge.