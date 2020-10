Hoiustamise riske aitab maandada Erial Indeks

Hoiu-laenuühistud on Eestis tegutsenud juba rohkem kui kümmekond aastat ja enamus meist teavad, et neis pakutav hoiuse intress ületab tublisti pankade pakutavaid hoiuseintresse. Seega hoiustatakse just neis ühistutes üha rohkem Eesti elanike vaba raha. Kuid kui suured on hoiustamise riskid sellistes ühistutes? Kui seniajani pole olnud head mõõteriista hoiu-laenuühistute usaldusväärsuse hindamiseks, siis see möödalaskmine sai parandatud 2020 oktoobris, mil turule jõudis ERIAL INDEKS.

ERIALi nimi ei vaja hoiu-laenuühistute seas tutvustamist — tegu on ühe kõige suurema ja kiiremini kasvanud hoiu-laenuühistuga, mis varemgi innovatiivsusega silma paistnud. Pangandusest võrdlusi otsides võiks ERIALi oma julguse ja innovatiivsuse osas võrrelda LHV Pangaga.

Just ERIALI spetsialistid olid need, kes tänavu kevadel koroonakriisi saabudes otsustasid võtta ette põhjaliku hoiuste riskide hindamise mudeli loomise hoiu-laenuühistute seas.

Mõeldud-tehtud! Nelja kuuga töötati ERIALi kontorites Eesti oma ala parimate majandusteadlaste kaasabil välja põhjalik hoiuse riskide hindamise süsteem. Selle koostamisel mindi võrdleva info huvides ajas tagasi koguni 11 aastat. Ning kasutades muuhulgas Eesti Panga hoiu-laenuühistute kohta käivat statistikat, jõutigi välja lihtsa indeksini, mis sai nimeks ERIALi INDEKS. Hoiu-laenuühistu soovitab kõigile hoiustajatele jälgida seda indeksit kord kvartalis, sest just nii sageli hakkab see vastavalt majanduse viimast olukorda ning tulevikuprognoose arvesse võttes muutuma. Näidates hoiu-laenuühistute keskmist kaalutletud hoiuse protsendi määra.

Näiliselt lihtsa numbri taga arvestab keeruline valem kokku 37 hoiu-laenuühistute hindamiseks vajalikku finantsparameetrit, sh majanduses ja rahanduses iga kuu muutuvaid tegureid.

Indeks aitab hinnata riske

Hoiuse protsendi keskmist kaalutletud määra ehk indeksit, saab peale finantsspetsialistide iseseisvalt vaadata igaüks. Näitajaid, mille alusel indeks kujuneb, on seal palju. Ja kuigi tavainimesel polegi ehk vajalik keeruka süsteemi kõiki eripärasid teada, saab ta seda siiski teha aadressil: indeks.erial.ee

Tegelikult piisab hoiustajatele, kes soovivad enne raha tähtajalist paigutamist hoiu-laenuühistutesse saada kindlust oma hoiuste turvalisuse osas, jälgida vaid ühte numbrit: ERIAL INDEKSit. Näiteks käesoleval hetkel on see 5.94%.

Mida see number õigupoolest tähendab?

Indeksi mõte on aidata hoiustajal mõista turgu ja võrrelda erinevaid hoiu-laenuühistuid. Kui keegi pakub sellest indeksist kõrgemat intressi, tasuks hoiustajal kindlasti oma tähelepanu teritada. ERIALi spetsialistide sõnul ei ole ka kõrgem intress midagi lubamatut või halba, küll aga tasuks hoiustajal sel puhul huvi tunda, kas ühistu poolt väljastatud laenud on ikka usaldusväärselt tagatud. Kõige kindlam tagatis on sellistel puhkudel kinnisvaraline hüpoteek, mis on seatud hoiu-laenuühistu kasuks.

Kui mõni hoiu-laenuühistu pakub turul tähtaajalist hoiustamist indeksist madalama protsendi määraga, siis oleks samuti hea, kui tema välja antud laenud oleks tagatud kinnisvaraga. Kuid sobivad ka muud klassikalisemad tagatise liigid.

Kinnisvara hüpoteek kui parim kaitse

Kuigi erinevad Eestis tegutsevad hoiu-laenuühistud jagavad hoiustajate vahendeid välja erinevatesse valdkondadesse alates kiirlaenudest kuni tootmiseni, on ERIAL INDEKSi koostajad seisukohal, et hoiused on kõige paremini tagatud ennekõike laenude andmisel kinnisvarasse investeerimiseks. Sest just kinnisvara suudab keerulised ajad kõige paremini üle elada. Seda seisukohta jagavad ka mitmete juhtivate Eesti pankade ja kinnisvarafirmade analüütikud. Näiteks kinnitas Swedbanki ökonomist Marianna Rõbinskaja septembrikuisel kinnisvarahommikul panga seisukohta, et “suurt kinnisvara hinnalangust Tallinnas ei paista”. Baltikumi suurima kinnisvarafirma 1Partner juhi Martin Vahteri sõnul on 2020 suvel luksuskorterite ostuhuvi isegi suurenenud, kõige soodsamate korterite hinnatase aga püsinud vaatamata koroonakriisile mullusega enam-vähem samal tasemel”. Luminor Panga peaökonomist Tõnu Palm kinnitas aga 6.septembri Äripäevas veelgi kindlamalt, et tänu erakordsetele kriisijärgsetele toetusmeetmetele Euroopas on majanduse ja koos sellega ka kinnisvara kasvu väljavaated lähiaegadel üksnes paranemas.

Hoiustajad peaks kontrollima hüpoteekide olemasolu

ERIALi spetsialistide sõnul on kinnisvarast saamas üks kindlamaid riskimaandajaid hoiu-laenuühistutesse paigutatud rahale. Siiski — hoiustajad peaks aga mitte lihtsalt leppima teadmisega, et nende vahendeid on kasutatud uute kortermajade ehitamiseks, vaid peaksid ka hoiustamise eel kindlasti oma silmaga veenduma, kas antud ühistust laenu saanud kinnisvaraobjektid on ikka seadnud hüpoteegi hoiu-laenuühistu kasuks! Seda nõuet kohandab ERIAL ka enda firma siseselt: kõik laenud on tagatud kinnisvara hüpoteekidega hoiu-laenuühistu kasuks. Kusjuures kõik ERIALI poolt välja laenatud raha eest arendatavad kinnisvaraobjektid asuvad Harjumaal ning on avalikult nähtavad www.erial.ee kodulehel. “Loodame, et samasugune läbipaistvus saab peagi reegliks kogu Eesti hoiu-laenude sektoris.”

ERIAL langetas ka oma hoiuste intresse

ERIAL INDEKS sobib selle väljatöötajate sõnul riskide hindamiseks absoluutselt kõigi Eesti hoiu-laenuühistute puhul.

“Loomulikult ei suuda ükski hoiu-laenuühistu garanteerida 100% riskivaba hoiustamist, kuid kui jälgida konservatiivsetel põhimõtetel väljatöötatud ERIALI INDEKSit, mille aluseks on 11 aastane turusegmendi ajalugu, saab selle keskmise kaalutletud intressimäära jälgimisel vältida enamus riske.”

Jälgides turuolukorda ning ERIAL Indeksit, otsustas ERIAL ka ise restruktureerida oma hoiuseintresse ning tuua sisse väiksemad hoiuse intressimäärad.

“Kuigi kõik meie välja antavad laenud on tagatud hüpoteekidega ERIALi kasuks, järgime ka ise nüüdsest ERIALI Indeksit ning kohandasime oktoobrist alates oma hoiuste intressimäärasid vastavalt indeksile.”

