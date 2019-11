Hongkongi börsiindeks sai 50 aastaseks. Palju see on tõusnud?

Börsiindeks peegeldab ka Hiina majandusliku edenemist.

Alates 1969. aastast on börsisindeks kerkinud 16 700 protsenti. Indeksi loomise ajal olid indeksis vaid kohalike ettevõtete aktsiad. Kaasaajal moodustavad aga indeksi turuväärtusest enam kui poole Hiina ettevõtete aktsiad.

Indeksi kooseisu osas käivad arutelud, et kas finantssektori esindajate osakaal peaks ikka olema üle poole. Seevastu Euroopa, USA, Jaapani ja Mandri-Hiina aktsiaindeksites on sama sektori osakaal keskmiselt 19 protsenti, teatas Bloomberg Intelligence.

Hongkongi börsibaromeeter peegeldas linna kasvuraskuseid. 1970ndatel tabas aktsiaturgu nafta hinnašokist tingitud krahh. 1980ndate alguses pingestas aktsiaid Hiina ja Ühendkuningriigi poolne läbirääkimiste patiseis Hongkongi Hiinale üleandmise osas.

Samuti sai aktsiaturg pihta 1997. ja 2008. aasta finantskriisist. Nüüd on juba viis kuud aktsiaindeks pinges protestide tõttu, mis on löönud sealset majandust. Lisaraskuseks on rahvusvahelised kaubandussõjad.