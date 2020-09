Hongkongi investeerimisguru teenis kõvasti Zoomi aktsia hinnatõusult

Praegu on tema osalus selles ettevõttes väärt 11 miljardit dollarit ehk 9,3 miljardit eurot.

Kuigi Li Ka-shingi Hongkongi äriimpeerium võis kannatada, on ta jätkuvalt selle linna rikkaim mees. Selle taga on suuresti rahapaigutus Zoom Video Communicationsisse.

Guru, keda tuntakse Hongkongi pilvelõhkujate omanikuna, investeeris videokonverentsi äppi 2013. aastal. Nüüd on 92-aastasel mehel 8,5 protsendine osalus Zoomis, mis moodustab kolmandiku tema rikkusest.

Tänavu koroonaviiruse võimutsemise ajal olid paljud koolid ja kontorid maailmas suletud. Sellest lõikas kasu USA börsil olev videokonverentskõnede lahenduse pakkuja Zoom, mille aktsia tõusis kolme kuuga 355 protsenti. Teisipäeval tõusis aktsia hind veel 41 protsenti, mistõttu Li osaluse väärtus kasvas päevaga 3,2 miljardi dollari võrra.

Kokku oli Bloombergi miljardäride indeksi põhjal Li rikkus 32,6 miljardit dollarit.

Zoomi tähelepanuga samal ajal on koroonakriis ajal COVID-19 ja Hongkongis maad võtnud valitsuse vastaste protestide tõttu kannatanud Li konglomeraadid CK Hutchison Holdings ja CK Asset Holdings. Tänavu on nende ettevõtete aktsiad langenud enam kui veerandi võrra. Kui varasemate kriiside ajal on guru oma äriimpeeriumit laiendanud, siis seekord püüab ta kulusid kärpides ärisid koomale tõmmata.

Seotud lood: Rutiiniks muutunud videokonverentsid tõid peo Zoomi õuele

CK Hutchinson hoiatas esimese poolaasta kasumi 29 protsendise kukkumise järel, et teisel poolaastal võib nende põhiäride sadamate ja jaekaubanduse puhaskasum kahaneda. Samal ajal vähenes CK Assetsi kasum 58 protsenti.

Osaliselt peab Li olema Zoomi investeeringu eest tänulik Solina Chaule. Horizon Venturesi 2002. aastal asutanud Chau juhib Li riskikapitalinvesteeringuid. See ettevõte on olnud Facebooki, Spotify Technologiese ja Siri varajaste rahastajate seas.