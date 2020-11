Hullumeelne idee? Itaalia tahab end ükskõik kuidas võlast välja trikitada

„Rahapoliitika peab igal moel toetama liikmesriikide ülekulutamise poliitikat," ütles Itaalia peaministri Giuseppe Conte lähim abiline Riccardo Fraccaro. Tema sõnul oleks lahendus, kui keskpank kannaks maha koroonakriisi ajal ostetud võlakirjad või muudaks need igavesti kestvateks võlakirjadeks.

Itaalia soov peegeldab hiiglasuurt auku riigieelarves, mille abil tahetakse kriisi seljatada. Juba enne koroonakriisi vaevles Itaalia kõrge võlakoorma ja nigela majanduskasvu käes. Nüüd tõi Fraccaro välja, et seoses EL rohepöördega tuleb teha täiendavaid kulutusi, kirjutab Bloomberg.

Ta pakkus välja, et kasutusele võiks võtta rohereegli, mis tähendab, et kõik roheinvesteringud jäetakse välja eelarvepuudujäägi arvestusest.

Fraccaro võlakergenduse soov ei leidnud Frankfurdis asuva Euroopa Keskpanga koridorides mõistmist. Ametnikud on korduvalt öelnud, et keskpank peab pidama kinni EL seadusest, mis keelab keskpangal riigieelarvete finantseerimise.

Läinud nädalal küsiti sellise võimaluse kohta Euroopa Parlamendis Euroopa Keskpanga juhilt Christine Lagarde'ilt, kes vastas, et ta ei hakka isegi sellele küsimusele mõtlema, sest kõik sellelaadsed muudatused oleksid seaduserikkumised. Itaalia rahandusminister Roberto Guatieri on samuti selle idee tagasi lükanud.

Fraccaro väitis, et Euroopa Keskpank võib lähtuda aluslepingu teisest sättest, kus on kirjas, et Euroopa Keskpank peab toetama EL üldist majanduspoliitikat seni, kuni see ei tekita konflikti põhieesmärgiga. Selleks on rahastabiilsuse tagamine. Ta märkis, et keskpank pole saanud hakkama kahe protsendi lähedase inflatsioonile jõudmise eesmärgiga.

„Euroopa Keskpank peab aitama majandusi taaskäivitada," märkis ta.

Itaalia on kulutanud juba üle saja miljardi euro pandeemiast põhjustatud kriisi ületamiseks ning on saanud tulu Euroopa Keskpanga tegevusest, kuid riigi võlakoorem peaks tänavu kasvama 160 protsendini majanduse kogutoodangust.

Tänu keskpanga võlakirja ostuprogrammidele on Itaalia võlakirjade tootlus sellises seisus riigi kohta tavatult madal. Itaalia 10-aastase võlakirja võlaintress on vaid 0,6 protsenti. Isegi USA peab turult kallimalt raha laenama.