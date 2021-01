Huvitav paradoks: pensionireformi vedanud Isamaa saadikute hulgas on ohtralt neid, kes jätkavad kogumist

Vasakult: Isamaa saadikud Sven Sester, Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Aivar Kokk Foto: Fotokollaaž

Erakond Isamaa vedas pensionireformi, mis on nüüd reaalsus. Juba on võimalik esitada teise pensionisamba raha väljavõtuavaldusi. Riigikokku kuuluvatest erakonna liikmetest on osad teise sambaga liitunud, osad mitte. Valdav osa plaanib kogumist jätkata.