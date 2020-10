Ignitise aktsia jäi rongi alla, kuid tõusis sealt kui fööniks

Ignitise aktsia börsidebüüt läks languse tähe all, kuid enne börsipäeva lõppu hakati hoogsalt aktsiat ostma ja see tõusis nagu fööniks tuhast. Hommikul tundus küll, et aktsia jäi rongi alla.

Börsipäeva alguses tõusis 22,50 eurose IPO-hinnaga aktsia korraks 22,70 euroni, võttis maad peadselt kukkumine. Aktsia sukeldus 21,50 euroni. Päeva peale aktsia stabiliseerus ja enne kauplemispäeva lõppu asus aktsia päeva miinust tagasi tegema. Aktsia lõpetas Vilniuse börsil päeva 22,30 eurol, mis tegi päevaseks languseks 0,9 protsenti.

Baltimaade suurima aktsiapakkumisega börsi uustulnuka turuväärtuseks kujunes ligi 1,66 miljardit eurot.

Üks põhjus, miks aktsia võttis nii hoogsalt suuna alla oli Londoni börsil Ignitise hoiutähe hinna järsk kukkumine. Seal oli aktsia kõrgeim hind 22 eurot ja madalaim hind 20,19 eurot.

Londonis ulatus aktsia hoiutähe käive 14,4 miljoni euroni Vilniuse 5,7 miljoni euro vastu. Kokku ulatus Balti börside aktsiate päevakäive 6,3 miljoni euroni ehk peale Leedu energeetikaettevõtte aktsia suurt muud ei kaubeldudki.