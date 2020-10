Ignitise börsidebüüt algas Vilniuses nullmuutusega

Ettevõtte aktsiaid on kaubeldavad Vilniuse börsil ja aktsia hoiutähed Londoni börsil.

Aktsia püsis Vilniuse börsil kauplemise alguses 22,50 eurose hinna juures, mis oli ka aktsia pakkumishind. Londonis langes aktsia hoiutähe hind kaks protsenti, kirjutab Leedu majandusleht Verslo Žinios.

Ettevõte müüs investoritele 450 miljoni euro eest aktsiaid hinnaga 22,50 eurot tükist.

Lisaks institutsionaalsetele investoritele ja EBRD-le märkisid aktsiaid ka 6827 jaeinvestorit, kellest 1836 on Eestist. Kaudselt on Ignitise aktsionärid ka LHV rohelise pensionifondi, Swedbanki ja SEB pensionifondidesse raha kogujad. Luminori ja Tuleva pensionifondid Ignitisesse ei panustanud.

„Tervitame Ignitis Group'i aktsiatega kauplemise alustamist Nasdaq Balti börside põhinimekirjas. Ignitis Group on suurima turuväärtusega börsiettevõte Baltikumis. Sedavõrd mastaapse ettevõtte lisandumine börsile suurendab kogu meie regiooni nähtavust ja atraktiivsust välisinvestorite silmis," ütles Nasdaq Vilniuse börsi juht Saulius Malinauskas. „Usun, et sellise ettevõtte noteerimine toob Balti regiooni juurde muidki investeeringuid ja innustab teisi Balti riikide ettevõtteid kasutama kapitaliturgu oma ettevõtte kasvu rahastamiseks. Lisaks on Ignitis Group'i aktsiate noteerimine hea pinnas võimaldamaks kohalikel inimestel investeerida ja arendada investeerimiskultuuri."

„Tänane päev on Ignitis Group'i jaoks pöördeline. Koos oma uute jae- ja institutsionaalsete investoritega nii Baltikumist kui mujalt Euroopast, algab meie teekond avaliku ettevõttena, mis toetab meie pikaajalist strateegiat roheenergia arendamisel," ütles Ignitis Group'i juht Darius Maikštėnas.