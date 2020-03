Inbank haarab Poola turgu

Panga kasum ületas esimest korda 10 miljoni euro piiri, teatas Inbank börsile.

Kümme aastat tagasi Eestis asutatud Inbankile kuulub tänaseks 10 protsenti Baltikumi 3 miljardi euro suurusest tarbijafinantseerimise turust. Inbank kasvas 2019. aastal jõudsalt kõikidel turgudel, suurimat kasvupotentsiaali näeb Inbanki nõukogu esimees Priit Põldoja aga Poolas.

„Meie 338 miljoni euro suurusest portfellist on ligi 300 miljonit Baltimaades, mis moodustab pea 10% kogu Baltikumi tarbijafinantseerimise turust. Kasvame küll konkurentidest kiiremini, kuid isegi 20% turuosa tähendaks sel turul ainult kahekordset kasvu. Samas ulatub Poola tarbijafinantseerimise turu maht 45 miljardi euroni ja meie portfell seal on pisut üle 40 miljoni euro, mis moodustab kogu turust täna veel vaid umbes 0,1%,“ rääkis Põldoja, kelle sõnul on Inbankil just Poolas vaatamata tihedale konkurentsile suur kasvupotentsiaal.

Uutele turgudele laienemise asemel näeb Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo kasvupotentsiaali hoopis piiriülestes partnerlussuhetes. „Selleks, et säilitada praegune kasvutempo, oleks muidugi loogiline siseneda uutele turgudele. Samas, 2019. aasta õpetas meile, et suurima kasvu toovad eelkõige suured koostööpartnerid nagu näiteks PayU Poolas ja Auto24 Eestis. Luues tehnoloogiat, mis aitab kaupmeestel rohkem ja paremini müüa, saame pakkuda oma finantseerimislahendusi suurte partnerite kaudu, kes võivad tegutseda ükskõik millisel Euroopa turul,“ kirjeldas Andresoo.