Inbanki võlakirjad läksid kaubaks nagu kuumad saiad

Reedel lõppes Inbanki allutatud võlakirjade avalik pakkumine. Emissiooni esialgne maht 6,5 miljonit eurot märgiti 5,8 korda üle ja Inbank kasutas õigust suurendada emissiooni mahtu maksimaalses lubatud ulatuses 8 miljoni euroni.

Märkimisest võttis kokku osa 1348 investorit märkides kokku 38 miljoni euro eest Inbanki allutatud võlakirju. Emissiooni esialgne maht märgiti seega 5,8 korda üle.

Inbanki nõukogu otsustas jaotada allutatud võlakirjad investorite vahel järgmiste põhimõtete järgi:

• kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;

• maksimaalne märkimise summa investori kohta on 500 000 eurot;

• kuni 2000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;

• Inbanki aktsionäridele jaotati 35 protsneti nende märgitud mahust, mis on suurem kui 2000 eurot;

• Inbanki olemasolevatele võlakirjainvestoritele ja institutsionaalsetele investoritele jaotati 25 protsenti nende märgitud mahust, mis on suurem kui 2000 eurot;

• ülejäänud investoritele jaotati 8,63 protsenti nende märgitud mahust, mis on suurem kui 2000 eurot;

• komakohtadega võlakirjade arv ümardati allapoole lähima täisarvuni;

• 1348 märkijast said 26 protsenti võlakirju soovitud mahus, 74 protsendile investoritele jaotati nende soovist vähem võlakirju.

Tulemusi kommenteerib Inbanki nõukogu esimees Priit Põldoja:

“Investorite huvi Inbanki võlakirjade vastu oli oodatust suurem ja seekordne emissioon märgiti ligi 6 korda üle. Mul on hea meel, et sel korral märkisid võlakirju pea kaks korda enam kohalikke jaeinvestoreid ning enamus kohalikke fonde, mis näitab suurt usaldust Inbanki ja meie uuendusliku ärimudeli vastu.