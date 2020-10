INTERVJUU | Bigbanki suuromanik: 30- või 40-aastasel inimesel on mõelda sajale tähtsamale asjale kui pension

Kas olete rahul, et pensionireform lõpule viiakse?

Loomulikult olen rahul. Olen isegi natukene üllatunud, sest üldine arvamus kippus olema, et riigikohus leiab ikka mingi punkti, kus üritatakse presidendile vastu tulla ja mistõttu riigikogu peaks seadust ümber tegema. Ma imestan, et kui riigikohus võtab vastu mingi otsuse, siis räägitakse, kuidas meil on õigusriik. Tore, et õigusriik toimib... Kas olete tähele pannud, et pärast seda riigikohtu otsust, ei kasuta mitte keegi sõna õigusriik. See on lihtsalt paljude jaoks ebameeldiv otsus.

Reformiga kasvab inimeste otsustamisvabadus. Mida nad võiks rahaga teha?

Iga inimene on oma otsustes iseseisev. Mulle väga meeldis Igor Rõtovi intervjuu, kus ta viitas patroneerimisele. Alati, kui inimesed omavahel räägivad, mida nad rahaga teevad, siis on kõik hästi. Meie ju saame hakkama ja otsustame kuidas me teeme, aga nemad seal kuskil ei oska õigesti käituda oma rahaga. Mina küll usaldan inimesi. Kui need inimesed on saanud palka, siis neil on tekkinud ka teine sammas. Selles me usaldame inimesi, et oleme nad sundinud töölepinguga võtma iga kuu palgaraha ja nad kulutavad seda. Mina usun, et inimesed on meie ettekujutusest palju targemad ja ratsionaalsemad sellistes väikestes asjades. Mind kogu aeg ärritab arvamus, et kui inimene pole kõige edukam ja rikkam, et siis ta on kuidagi rumal. Ei ole ju.

Palju paraneksid inimeste elamistingimused, kui nad võtaks teisest sambast raha välja ja kasutakse seda näiteks kodulaenu omafinantseeringuks?

Mina arvan, et see on üks võimalus. Tuleb tunnistada, et inimestel ei ole seal väga palju raha. Keskmine summa oli 4000 eurot, kes on rohkem kogunud, neil on 10 000 - 20 000 eurot. Ma pole arvestanud, kui palju sellest piisab kinnisvara sissemakseks. Võib olla aitab see katta puuduoleva summa, et remonti teha või oma laste peale kulutada. Inimestel tekib vaba võimalus otsustada kõige ratsionaalsemalt, sest nii uskumatu kui see ka pole on nad nüüd oma raha peremehed.

Ehk väikelinnades ja väiksemates asulates piisab sellest summast laenu omafinantseeringuks?