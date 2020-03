INTERVJUU | PRFoods pakub väikeinvestoritele võlakirju. Miks ettevõte raha vajab?

“Arvestades institutsionaalsetele investoritele suunatud emissiooni esimese etapi edukust ning Eesti jaeinvestorite kõrget huvi uute instrumentide vastu, loovad PRFoodsi tagatud võlakirjad – millesse on võimalik investeerida 101 eurose hinnaga - hea võimaluse just jaeinvestoritele oma portfelli mitmekesistamiseks. Eriti ajal, mil aktsiaturgude turbulents on kõrge, loovad võlakirjad võimaluse portfelli väärtuse hoidmiseks,” märkis Zaborski.

Avaliku pakkumise märkimisperiood lõppeb 16. märtsil kell 16. PRFoods on esitanud taotluse võlakirjade noteerimiseks Nasdaq Tallinna börsil Balti võlakirjade nimekirjas ning taotluse rahuldamise korral on eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise eeldatav kuupäev on 23. märts.

PRFoodsi võlakirjaemissiooni maksimaalne koguväärtus on 11 miljonit eurot, võlakirjade intressimäär on 6,25% aastas ja lunastustähtaeg 22. jaanuar 2025. Intressimaksed toimuvad kaks korda aastas.