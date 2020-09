Investeerimisel arvesta maksudega. Kas valida tavamaksustamine, investeerimiskonto või teha firma?

Ometi on just maksud teema, millele inimesed investeerimismaailma sukeldudes kas teadmatusest või siis hooletusest sageli liiga vähe tähelepanu pööravad. Maksusüsteemid on riigiti erinevad ja nad on pidevas muutumises. Maksuseaduste mittetundmine ei vabasta kedagi vastutusest ning edukaks investoriks on keeruline saada ilma tulumaksuseaduse nüansse tundmata.

Tavamaksusüsteemis tasaarveldatakse kasumid ja kahjumid

Valdav osa inimestest alustab Eestis investeerimist füüsilise isikuna, kellel on investeerimistulude deklareerimiseks võimalik valik teha tavasüsteemi ning investeerimiskonto süsteemi vahel. Kõik kalendriaasta jooksul sooritatud väärtpaberite müügitehingud tuleb tavasüsteemi puhul järgmisel aastal Maksu- ja Tolliametile deklareerida. Kahjumlikud väärtpaberitehingud saab kasumlike tehingutega tasaarvestada. Kui kahjumit toonud tehinguid on kasumlikest enam, siis jooksval aastal väärtpaberitehingutelt tulumaksu tasuda ei tule. Kahjumlikud väärtpaberitehingud saab tuludeklaratsioonis järgmisesse aastasse ka edasi kanda. Tavasüsteemi peamiseks miinuseks on asjaolu, et kasumi teenimisel tuleb maksta igal aastal tulumaksu.

Investeerimiskontoga saab tulumaksu edasi lükata

Alates 1. jaanuarist 2011 saavad füüsilised isikud Eestis kasutada investeerimiskontot. Tegemist on tavalise arvelduskontoga, mille kasutamisest tuleb tuludeklaratsiooni kaudu teavitada Maksu- ja Tolliametit. Investeerimiskonto on aktiivsele investorile mõeldud lahendus, mis võimaldab tulumaksukohustust ajas edasi lükata ja teenitud raha uuesti investeerida ilma vahepeal tulumaksu tasumata.

Oluline on aga silmas pidada, et maksukohustuse edasilükkamine on lubatud üksnes eeldusel, et investeerimiskontolt tehakse tehinguid finantsvaraga, mille täpsem kirjeldus on esitatud tulumaksuseaduses. Inimesel võib olla ka mitu investeerimiskontot.

Investeerimiskonto sisse- ja väljamaksed tuleb igal aastal deklareerida tuludeklaratsioonis. Maksustatav tulu tekib siis, kui kõikidelt investeerimiskontodelt tehtud väljamaksed ületavad kõikidele investeerimiskontodele tehtud sissemaksete jääki. Investeerimiskonto sissemakseks loetakse sellele tehtud rahakanded ning finantsvaralt saadud maksustatud tulu (näiteks dividendid). Investeerimiskonto väljamaksed on investeerimiskontolt tehtud kanded, millega ei soetata finantsvara ning väärtpaberikonto kuuhooldustasud.