Investeerimisguru: veel aastaid kestev börsilangus on minu eluaja halvim karuturg

Praegune börside taastumine ekstreemsest pessimismist võib mõnda aega jätkuda, kuid järgmine kukkumine on varsti käes, ütles Rogers Holdingsi juht, kes on mööda maailma reisides ka Eestis käinud. Ta tõi välja kolm põhjust, miks ta ootab aastate pikkust karuturgu. Koroonaviirus põhjustab majandusliku kahju, võlatase on kõrge ja madalad intressitasemed hakkavad tõustes kahju tegema.

„Ma eeldan, et järgmisel paaril aastal tuleb minu eluaja kõige rängem karuturg,“ lausus 1942. aastal sündinud mees.

Rogers on varemgi karuturu eest hoiatanud. Nii hoiatas 1970ndatel Quantum fondi koos George Sorosega teinud Rogers 2018. aastal, et karuturg on vältimatu. Sellest ajast on tema mured kasvanud, sest koroonaviiruse vastu võitlemise piirangud löövad eriti ettevõtteid, kelle võlatase on kõrge. See muutub nähtavaks.

Viiruse mõju majandusele ei möödu kiiresti, kuna tehtud on palju kahju. Lisandunud on hiigelmahus võlga.

Rogersit ei pane imestama hiljutine põgenemine kvaliteetvaradesse, kuna see on läbiproovitud tee turustressi ajal.

„Seda on nähtud läbi ajaloo, et karuturgudel soovivad inimesed omada väikese võlakoormaga ettevõtteid, kuna siis pole vaja muretseda pankrotiohu pärast,“ lausus ta.

Ta lisas, et ka tugeva turuosaga ettevõtted kipuvad kriisist välja tulema suhteliselt puutumatult, välja arvatud juhul, kui neil on suur võlakoorem.