Investor: palju ohtlikum oleks, kui Tallinki juhtkond ei teeks midagi ja ootaks

„Nagu juba Darwin ütles, siis ellu ei jää mitte kõige tugevamad ega targemad, vaid kõige kohanemisvõimelisemad. Tallinki juhtkond astubki praegu samme, et kohandada ettevõte uute oludega ja tagada jätkusuutlikkus võimalikult pikaks ajaks," rääkis ta. "Investorid peaksid olema oluliselt rohkem mures, kui juhtkond ei teeks praegu midagi ja lihtsalt ootaks. Ühiskonna seisukohast on töökohtade kadumine kurb uudis, aktsionäride jaoks aga ilmselt hädavajalik samm, et vältida suuri kaotusi."

Arvatavasti näeb Tallinki juhtkond tulevikuperspektiivi senisest tumedamates värvides.

"Uudise negatiivne mõju seisneb minu arvates peamiselt selles, et ilmselt ettevõte leiab, et kriis turismisektoris kujuneb oodatust pikemaks ja nõudlus lähikuudel ei taastu," ütles Kawe Capitali portfellihaldur Ago Lauri. „Keegi ju ei koondaks töötajaid kui arvaks, et paari kvartali pärast on seis endine."

Päeva tõusuga alustanud Tallinki aktsia lõpetas börsipäeva kaks protsenti eelmisest päevast madalamal. Aktsia maksis börsi sulgudes 0,686 eurot.

Aktsia edasist suunda hakkavad investorid alles kaaluma.

„Millises suunas peaks aktsia hind liikuma, sõltubki sellest, milliseid eeldusi erinevad investorid tuleviku osas kasutavad. Kindlasti on turul investoreid, kes arvavad, et negatiivne stsenaarium on hinnas sees, kuid on ka neid, kes eeldavad kriisi pikale venimist," lausus Priisalm. „Tänane kauplemismaht pole kindlasti piisav, et hinnata, kumb grupp on ülekaalus."

"Aktsia hinda mõjutab peamiselt ettevõtte rahavoogude väljavaade. Seetõttu mõjutab aktsia hinda ka võimalus, et tuleviku rahavood pöörduvad suurte püsikulude tõttu tugevalt negatiivseks," ütles Swedbanki analüütik Marek Randma. „Tõenäoliselt hindas Tallink enne koondamist, et lähituleviku tulud ei õigusta nii suurt töötajate arvu ja seetõttu on ettevõte sunnitud koondama."