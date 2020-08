Investorid imestavad. Mida on mõistlik omada

Kuid ega aktsiad pole ainsad varad, mille hinnad tõusevad. Sama käib ka USA valitsuse võlakirjade ja kulla kohta. Isegi hiljuti põlu all olnd nafta, pangandusaktsiad ja euro on kallinenud.

USA S&P 500 aktsiaindeks tõusis märtsikuisest põhjast 50 protsenti.

Meil on kõige tõusev turg, ütles Sunrise Capital Partnersi inveteerimisjuht Christopher Stanton Reutersile. „Kaotajad on väga vähe,“ lausus ta.

Laialdane tõus on pannud investorid päid vangutama. Pole kerge omada kallilt hinnatud varasid või osta rekordkõrguses, kuid hiljutise ralli käigus on suure raha osakaalu hoidmine löönud kogu portfelli tootlust.

Teiseks murekohaks on võimalus, et investorid hakkavad tandemina varasid müüma, jättes alles vähe varjukohti.

Paljud investorid usuvad, et tõus jätkub nii kaua kui intressimäärad jäävad madalaks ning kuni keskpank raha trükib.

Üllatav on see, et kui investoreid on pannud muretsema tehnoloogia- ja kommunikatsiooniettevõtete suur osakaal aktsiaindeksis, siis on nende sektorite esindajad andnud ka sama suure osa S&P 500 indeksi teise kvartali kasumitest. Nende kahe sektori osakaal indeksis on kokku 39 protsenti ja sama suur oli ka nende osa kogukasumist.

Dollariindeksi üheksa protsendine tipust langus on aidanud kaasa kulla hinnatõusule.

Varahaldusfirma RBC tegevdirektor George Gero on kutsunud korduvalt kliente üles perioodiliselt väärismetalle ostma, et kaitsta end ootamatuste eest olgu selleks siis poliitiline ebakindlus või tulevikus inflatsiooni tõus.

Osade investeerimisekspertide arvates on mõistlik praegu müüa ja oodata, kuni varasid saab odavamalt.

BofA Global Researchi analüütikute hinnangul on august juba aastaid kolmekuulise perioodi nõrgim kuu, mil aktsiaturu ajalooline tootlus on null.

Nordea vanemmakrostrateeg Sebastian Galy soovitas investoritel hakata vaikselt varasid müüma, et vähendada riske.

Osad investorid on keskendunud niinimetatud väärtusaktsiatele, mis kipuvad olema majanduse suhtes tundlikes sektorites. Sellised aktsiad kipuvad tugevalt tõusma majanduslanguse lõppedes.

Oppenheimeri varahalduse investeerimisjuht John Stoltzfus omab finantssektori, tehnoloogia- ja tööstusettevõtte aktsiad lootuses, et COVID-19 vaktsiin toob tuleval aastal majanduskasvu.

Varasemad väärtusaktsiate taastumised on sageli tulnud hooaktsiate (momentum stocks) arvelt, ütles Societe Generale'i Põhja-Ameerika kvantitatiivse aktsiastrateegia juht Solomon Tadesse.

Üks selline juhtum oli kolme kuu jooksul 2009. aastal, kui väärtusaktaiad tõusid veerandi võrra ja hooaktsiad kukksuid 30 protsenti.