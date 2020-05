Investorid lõid kõhklema. Mis juhtub, kui majanduse V-kujuline taastumine jääb ära?

Romet Kreek reporter RUS

Investorite senine optimistlik meeleolu võib muutuda negatiivsemaks Foto: Scanpix/ AFP

Aktsiaturgudel on vaatamata koroonaviirusele toimunud võimas tõus. Investorid on hakanud kõhklema, et mis saab börsil edasi, kui oodatud kiiret ehk V-kujulist majanduse taastumist ei toimu. Mitmed USA investeerimisgurud märgivad, et aktsiad on väga kallid.