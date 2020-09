Investorid: Tallinkilt tuli loogiline teade

„Selles mõttes on see loogiline teade. Arvestades aasta algusega võrreldes madalamat aktsia hinda, on investoridki aru saanud, et Tallink ei ole täna enam sama Tallink nagu aasta tagasi. Võib uskuda, et ettevõtte juhid lootsid mahtude kiiremat taastumist, ent Tallinki jaoks on keerulised ajad kahjuks jätkumas. Sellise signaali annab ka see tänane uudis," ütles Vaarmets. „Läbikäinud võimalik koondatavate töötajate arv, 2500, on enam kui kolmandik Tallinki töötajaskonnast ning sellisena väga arvestatav number ja jõuline negatiivne signaal. Teiselt poolt on Tallink ka sundseisus - selleks, et jätkusuutlikult edasi opereerida on kulud vaja alla saada ja vaba raha on vaja juurde tekitada. Sellega seotult ei jää see ilmselt Tallinki viimaseks sammuks, mis peaks ettevõttel rasked ajad aitama üle elada. Investori seisukohast vaadates on seega ebamäärasus kõrge ja Tallinkisse investeerimisega seotud riskid ka selgelt kasvanud."

Ka Tallinki aktsionär Aivar Sõerd pidas koondamise uudist ootuspäraseks.

"Suhtun uudisesse selliselt, et uut koondamist oligi oodata, üllatavat pole siin midagi. Kahjumiga töötavad liinid lähevad kinni ja käiku jäävad need, mis suudavad ka praegusel kogu turismisektorile enneolematult keerulisel ajal mingit tulu toota," ütles riigikogu liige Aivar Sõerd. "Mis aga aktsiat puudutab, siis eelmise finantskriisi ajal sai Tallinki aktsia puhul näha veel madalamaid hinnatasemeid kui praegu on. Ei müünud siis ja ei müü ka praegu, kui ehk mõned üksikud aktsiate ostud-müügid välja arvata. Inimestel on vaja reisida, paari aasta pärast reisiliiklus taastub, iseasi muidugi kas samas mahus. Aktsionärina ma muidugi loodan, et ehk õnnestub Tallinkil mõni laev välja prahtida või ära müüa. Samas turgu arvestades on see mõistlikel tingimustel ülikeeruline või lähiajal isegi võimatu."