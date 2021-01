Investoritel on Kapitooliumil toimunud mürglist täiesti ükskõik. USA eliitaktsiaindeks valmistub uueks tippmargiks

Nii USA eliitaktsiaindeks Dow Jonesi tööstuskeskmine kui USA väikeettevõtete aktsiaindeks Russell 2000 on päeva futuuride näol alustamas rekordkõrguse vallutamisega.

"Investorid näitavad kergendust, et eilne poliitiline teatraalne sündmus jäi selja taha," kirjutas Spartan Capital Securitiese peastrateeg Peter Cardillo täna klientidele saadetud lühianalüüsis.

"Pole mingit müstikat, et investoritel oli ükskõik eile Kapitooliumil toimunust, ükskõik kui ebameeldiv ja häbiväärne see ka polnud," ütles Bleakley Advisory Groupi investeerimisjuht Peter Boockvar MarketWatchile. "Eilne sündmus ei avalda mitte vähimatki mõju majandusele, intressimääradele ega ettevõtete tulemustele. Nii lihtne see ongi."