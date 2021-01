Jaapani börsiettevõtte Barutoga seotud tütarfirma proovib Eestis alternatiivturul olekut

Kolm kuud tagasi äriregistris registreeritud ettevõte ei kavatse veel niipea aktsia- või võlakirjapakkumist teha. See on kavas 2022. aastal, ütles ettevõtte juhatuse liige Cätlyn Toomere.

„Esitasime avalduse ettevõtte olemasolevate aktsiate First Northil kauplemisele võtmiseks. Kuigi emaettevõttel on olemas börsikogemus, on turud siiski erinevad ja hetkel soovime saada kogemuse börsiettevõttena toimimisel," märkis ta.

„Meil on väga hea meel, et ettevõtte nõukogu tegevuses on nõustunud tegutsema ka Kaido Höövelson alias Baruto, kuid Baruto äridesse investeerimine ettevõttel hetkel küll plaanis ei ole," lausus ta.

Ettevõtte nõukokku kuuluvad lisaks Barutole ka MBK Co Ltd kontserni finantsjuht Masatoshi Takasaki ja nõukogu esimees Shum Ka Po.

Lisaks Cätlin Toomerele kuulub veel juhatusse Hideki Onuki.

Ettevõttel on tulevikus kaks põhilist ärisuunda. Jaapani turule plaanitakse viia Eesti disaini- ja käsitöötooted. Samuti on kavas investeeringud Jaapani turul potentsiaali omavatesse Eesti ettevõtetesse, sealhulgas idufirmadesse.

MBK on Aasiale orienteeritud väliskaubandust finantseeriv pank, kelle põhitegevuseks on Jaapani ja Hiina vaheline äri. Samas tegutseb ettevõte ka hotelliäris, toitlustuse vallas ja ka bowlingu äris.

MBK esindajad väisasid Eestit esimest korda ligikaudu 1,5 aastat tagasi. EAS aktiivsel kaasabil loodi Eestis esimesed sidemed ja komplekteeriti meeskond.