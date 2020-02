Kaarel Ots: miks peaks riigifirmasid börsile tooma?

Börsile sisenemise tulemusena on Tallinna Sadam tänaseks suurendanud oma läbipaistvust ja usaldusväärsust. Väga paljud inimesed elavad Tallinna Sadama edule kaasa ka seetõttu, et just sinna on nad teinud oma elu esimese investeeringu. Tallinna Sadamal on pärast börsiletulekut tuhandeid uusi otseomanikke, kes ettevõtte käekäigul silma peal hoiavad. See omakorda annab Tallinna Sadamale lisapõhjuse pingutamiseks.

Stabiilse riigiettevõtte osaluse börsile viimine aitab Eestisse juurde tuua rahvusvaheliste investorite tähelepanu ja raha, mis tähendab, et paraneb ka teiste ambitsioonikate kohalike ettevõtete rahastus. See omakorda loob soodsa pinnase majanduskasvuks ja uute töökohtade loomiseks. Kõlab kõrgelennuliselt ja abstraktselt, aga ajalugu on näidanud, et investorite tähelepanu ja raha riiki toomisel see tõepoolest töötab.

Äsja avalikustas oma uue brändi Eesti riigi omanduses olev lennundusettevõte Regional Jet ehk uue nimega Xfly. Teenib kasumit, tahab kasvada - osalus börsile tuua? Ettevõte muutuks hoobilt läbipaistvamaks ja tuntumaks, saaks tähelepanu ja raha, inimesed võimaluse investeerida ja elada kaasa ambitsioonika ettevõtte tegemistele.

Mida investor otsib?

Investori silmis on olulisemad näitajad ambitsioon ehk tahe kasvada ja ennast tõestada ning ettevõtte kasumlikkus. Globaalses pildis tuleb börsile palju ettevõtteid, millel on suur ambitsioon ja maailmavallutusplaanid, kuid puudu jääb kasumlikkusest. Need riiklikud ettevõtted, mis on juba suutnud tõestada oma ambitsiooni ja võimet toota kasumit, ei tohiks piirata oma edasisi kasvuvõimalusi sellega, et võtavad üheks eesmärgiks säilitada riigi maksimaalne osalus.