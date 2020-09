KAHEKSA SOOVITUST | Milliseid riske tasub enne investeerima asumist endale teadvustada?

1. Väärtpaberite hinnad kõiguvad mõlemas suunas

Väärtpaberite hinnad võivad börsil nii tõusta kui ka langeda ning tuua ebasoodsate asjaolude kokkulangemisel kaasa vara väärtuse olulise languse. Väärtpaberite hinnarisk on erinevatest finantsturgudel esinevatest riskidest küll kõige enam tuntud, kuid selle realiseerumise kiirus tuleb paljude investorite jaoks sageli siiski ootamatult. Väärtpaberite hinnariski saab edukalt vähendada regulaarse investeerimisega, mis jaotab investeeringute ostutehingud ajas pikema perioodi peale.

2. Ka valuutarisk on oht

Valuutarisk kätkeb endas ohtu, et valuutakursside kõikumine võib investeeringute väärtust alandada. Baltikumi investori jaoks ei kujuta valuutarisk mingit ohtu seni kuni ta investeerib vaid eurodes nomineeritud väärtpaberitesse.

Liikudes aga näiteks USA, Rootsi või Norra väärtpaberiturgudele, kus kaubeldakse dollarite ning kroonide eest, tuleb lisaks väärtpaberite hinnaliikumistele arvestada ka kohalike valuutade noteeringute pidevate muudatustega. Valuutariski saab lisaks regulaarsele investeerimisele vähendada ka tuletisinstrumentide abil. Viimased nõuavad aga erialaste teadmiste olemasolu.

3. Aktsiatel on emitendirisk

Emitendirisk kätkeb endas võimalust, et aktsiaid emiteerinud ettevõtte väärtpaberite väärtus võib kas nõrgenenud finantstulemuste, halvenenud majanduskeskkonna või mõne muu ootamatu sündmuse tõttu langeda ning halvimal juhul võib firma minna ka pankrotti. Ettevõtte maksejõuetuks muutumise tõenäosus on seda suurem, mida kõrgem on tema võlakoorem.

Tark investor ei paiguta kunagi kogu oma vara ühe ettevõtte aktsiatesse, vaid hajutab kogutud säästud erinevate firmade vahel ning kasutab lisaks aktsiatele ka teisi investeerimisvõimalusi. Nii võib küll ootamatu suurem laine paati pisut vett tuua, kuid see ei vii paati kunagi põhja.

4. Likviidsusrisk tuleb tavaliselt ootamatult

Enne iga investeeringu tegemist tuleb endale selgeks teha valitud instrumendi investeerimisperioodi pikkus ning võimalus investeeringut vajadusel kiiresti rahaks teha. Likviidsusrisk kujutab endast olukorda, kus majanduskeskkonna ebasoodsa sentimendi tõttu ei õnnestu investeeringut soovitud ajal soovitud hinna eest müüa.