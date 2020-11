Kahjumis Tallink lõpetab aasta oluliselt väiksema töötajate arvuga

"Olles alustanud käesolevat aastat enam kui 7200 töötajaga kogu grupis, oleme silmitsi olukorraga, kus professionaalsete ja pühendunud turismisektori töötajate hulk meie ettevõttes langeb aasta lõpuks alla 5000. Selle aastaga kaotab ainuüksi meie ettevõttes töö ja elatusallika rohkem kui 2000 inimest, kel on pered ja kohustused, ning kelle tulevik paistab paraku nüüd ebakindel," teatas Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. "Ainuüksi kolmanda kvartali lõpus on meie ettevõtte ridades 19,9% töötajaid vähem kui 2019. aasta kolmanda kvartali lõpus. Meil ei olnud võimalik alustada koondamisi enne septembrit tulenevalt sellest, et palgatoetus, mida ettevõte sai Eesti Töötukassalt selle aasta aprillis, mais ja juunis, ei võimaldanud meetmest osasaajatel teatud perioodi jooksul koondamisi läbi viia."

Kui tavaliselt on kolmas kvartal Tallinkile suur kasumiteenimise kvartal, siis selle aasta koroona tõi läinud aasta kolmanda kvartali 54,6 miljoni euroni, siis tänavu kujunes puhaskahjumiks 23,9 miljonit eurot.

Ettevõte hoiatas, et tänavu ei jõua kompanii kasumisse.

Kolmanda kvartali käive vähenes aastaga poole võrra, 143,7 miljoni euroni. Kolmandas kvartalis vähenes aastaga piletimüügi tulu 58,6%, pardamüük 50,6%, kaubavedude tulu 21,5% ja hotellimajutuse tulu 73,2%.

Ettevõte kasutas kolmandas kvartalis osaliselt KredExilt saadud 100 miljoni eurost käibekapitali laenu. Kasutusele võetud 40 miljonit eurot kulus uue laevatehasele süstiklaeva MyStari osamakse tegemiseks.

"Selle raske aasta kolmas kvartal on olnud meie jaoks tõusude ja mõõnadega aeg. Alustasime kvartalit suure optimismiga, algatades uusi laevaliine, tegevusi ja plaane, lootuses taastumisele kasvõi osaliselt, kuid lõpetasime peaaegu samas kohas, kust alustasime selle aasta esimeses kvartalis," ütles Nõgene.

"Tänu uutele liinidele, erikruiisidele ja tugevale tiimitööle saime suurte jõupingutustega niikaugele, et võitsime mõnevõrra tagasi teises kvartalis kaotatud aega ja müügitulu. On märkimisväärne, et reiside hulk, mille tegime selle aasta kolmandas kvartalis oli vaid 7% väiksem kui samal perioodil eelmisel aastal ja see kõnekas fakt näitab selgelt, kui palju tööd selles kvartalis ära on tehtud," selgitas Nõgene.