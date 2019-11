Kaitsvad investeeringud võivad olla väga riskantsed

USAs on börsitõus (pulliturg) muutunud juba väga vanaks. Väliskaubanduse pinged on uudiste pealkirjades. Poliitilised pinged pole kuhugi kadunud, kuid aktsiad teevad aina värskeid rekordtasemeid.

Kuid enne, kui hakata suurendama portfellis turvavarasid ehk selliseid varasid, mille käekäik on tavaliselt börside tormilistel aegadel rahulikum, maksab kuulata Topdown Charts nimelise blogipidaja Callum Thomase hoiatust, kirjutab MarketWatch.

“Mis oleks, kui ma ütleks, et turul on mull ja see pole riskantsetes varades,” küsis ta. “Mis oleks siis, kui ma ütleks, et need varad, kust investorid otsivad turvalisust, on hetkel portfellis suurim riskikoht.”

Tema sõnul on traditsioonilised turvavarad nagu võlakirjad, börsil olevad kinnisvarafondid (REIT) ja kuld väga kallid. Investoreid ei saa selles süüdistada, et nad on nendes varades ülekaalus, kui üleilmse ostujuhtide indeksi näit on alla 50 ning järgmine börsilangus võib olla vaid ühe twitterisäutsu kaugusel.

Häda on selles, et investorid on karjana varades, mida nad peavad kasvuaktsiatest turvalisemaks, kuid just see portfelli kaitsvam osa võib osutuda suurte kahjumite saamise kutseks. Kaitsevad varad on riskimaandamise asemel muutunud riskiallikaks. Iseäranis ohtlikuks võivad turvavarad muutuda siis, kui üleilmne majandusväljavaade võib paraneda. Kui aga maailma tabab sügav majanduslangus, siis hakkavad turvavarad tõenäoliselt oma rolli korralikult täitma, seletas ta.