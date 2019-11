Kas aktsiaturul tuleb uus jõuluüllatus?

Nii on järgmise majanduskriisi ootajate pilgud olnud suunatud just USA poole. Teatud ainest selleks kõrgendatud tähelepanuks justkui oleks. Kõigepealt on nii mõnegi jaoks ärevust tekitav märk ainuüksi praeguse majanduskasvu perioodi pikkus. Nimelt pole alates sellest, kuid SKP mõiste leiutati, nautinud USA majandus kunagi niivõrd pikka katkematut majanduskasvu. Praegune majanduse tõusulaine kestab juba alates 2009. aasta juunist ehk 125ndat kuud. Varasem pikima kestusega majanduskasvu periood piirdus täpselt 10 aastaga, ajavahemikus märts 1991 kuni märts 2001. Keskmiselt on USA kasvutsüklid olnud aga poole lühemad, kõigest viieaastased.

Mõistagi on vaid asjaolu, et kasv on niivõrd kaua kestnud, suhteliselt nigel indikaator selle kohta, et homne päev peaks olukord majanduses pea peale pöörduma. Palju suuremat ärevust on tekitanud muutused USA valitsusvõlakirjade tootluses. Üks majandusteaduse „loodusseadusi“ on, et mida pikemaks perioodiks laenu võetakse, seda suurem peab olema sellelt tasutav intressimäär. USAs on sellel aastal juhtunud aga ebatavaline olukord, kus võlakirjade hinnaliikumise tulemusena on 10-aastase võla tootlus olnud kohati madalam kui 3-kuulise või 2-aastase kestusega võlakirja oma. Ajalooliselt on see harvaesinev olukord olnud aga väga hea ennustaja peatse majanduslanguse saabumise kohta. Tõsi, Föderaalreservi otsus oma peamist intressimäära kärpida on viimastel kuudel võlakirjade tootlustes taas „loodusseaduse“ kehtima pannud.

Kolmanda kaardina pakis valmistab analüütikutele muidugi muret USA ja Hiina vahel käimas olev kaubandussõda, mis on tuska põhjustanud ennekõike töötlevas tööstuses. Vähenenud investeerimisjulguse ja maailmakaubanduse languse tõttu on laialdaselt jälgitav USA tööstusettevõtete ostujuhtide kindlustundeindeks teinud tugeva kukkumise allapoole, kuid ületab endiselt märgilist 50-punkti taset, millest allpool asuv tulemus viitaks mahtude kahanemisele. Viimane nädal on kaubandusläbirääkimiste poolelt toonud taas veidi optimistlikumaid uudiseid, kuid nendele punkti panemisest ollakse veel kaugel.

USA reaalmajandus on väga tugev

Olukord muutub majanduskriisi otsijate jaoks veelgi keerulisemaks siis, kui nad vaatavad USA reaalmajanduses toimuvat. Oktoobri viimasel päeval avaldatud SKP numbrid 2019. aasta kolmanda kvartali kohta näitasid majanduse endiselt head hoogu. 1,9 protsendine majanduskasv ületas analüütikute ennustusi tublisti. Kui Euroopas on näiteks Saksamaa jaoks suuri probleeme tekitanud langus globaalse kaubavahetuse mahtudes, siis USA on oma napi kümne protsendise ekspordi osakaalu poolest SKPs sellele suhteliselt immuunne. Pealegi suutsid Ühendriigid kolmandas kvartalis eksporti isegi 0,7 protsendi võrra suurendada.