Kas H&M murrab allakäigu? Analüütikud loodavad seda

Aktsia reageeris käibeuudisele täna kahe protsendise tõusuga. Tänavu on H&M aktsia tõusnud 53 protsenti.

H&M teatas, et nende müüki septembrist novembrini hoidis tagasi see, et musta reede nimeline ostupüha oli tänavu suhteliselt hilja.

Kompanii kvartalikäibeks tuli 61,7 miljardit Rootsi krooni ehk 5,72 miljardit eurot. Refinit SmartEstimatesi andmetel ootasid analüütikud ettevõttelt kümne protsendist edasiminekut müügis. Kohalikes vääringutes oli kasv viis protsenti.

„Et must reede oli tänavu nädal aega hiljem ehk vahetult enne novembri lõppu, siis osa suurest müügipüha internetis tehtud käibest kajastatakse alles detsembris. Jutt käib umbes 500 miljonist Rootsi kroonist,“ teatas ettevõte börsiteates.

Rivaal Inditex, kes on tuntud Zara poodide poolest, teatas läinud nädalal kvartalikasumi 14 protsendisest kasvust. Reutersi arvutuste kohaselt kasvas Hispaania poeketi käive üheksa protsenti. Kasumikasvu toetasid kahanenud laovarud, kirjutab Reuters.

RBC analüütiku Richard Chamberlain märkis, et H&M müüginumbrid viitavad, et jaekaupmees on kasvatanud müüki võtmeturgudel, sealhulgas ettevõttele suurimal turul Saksamaal, kus kogu turg kahanes hinnanguliselt neli protsenti.

Analüütikud ootavad, et ettevõte suudab esmakordselt 2015. aasta järel kasvatada aastakasumit ja seda hoolimata suurtest laovarudest ja investeeringute mahust.