Kas pensionisambad on pärandatavad?

Eestis kuuluvad nii II kui ka III samba pensionifondide osakud isikliku vara hulka, millega seoses saab neid pärandada sõltumata sellest, kas pärandaja sureb kogumise või juba pensioni väljamaksete tegemise ajal. Pensionifondide osakute pärandamine toimub samadel alustel nagu muu varagi ning pärijate ringi kohta mingeid piiranguid ega erisusi pole. Kurva sündmuse puhul ei sega pärimist ka testamendi või muu korralduse puudumine, sest pensionifondide osakute pärandamiseks pole vaja teha ühtegi korraldust teistmoodi.

Pärija poolt vaadates nõuab pärandi vastuvõtmine veidi rohkem tööd. Nimelt tuleb päranduse saamiseks notari juurde minna ning kui pärandvara hulgas on ka II või III samba pensionifondide osakuid, peaksid pärijad pärast pärimistunnistuse saamist kõik koos pöörduma ükskõik millisesse panka. Hea uudis on aga see, et pärandiks saadud pensionifondide osakuid saab lasta kanda oma pensionikontole või võtta rahas välja. Osakute ülekande puhul oma pensionikontole tulumaksu maksta ei tule, rahalise väljamakse saamisel aga peetakse kinni tulumaks.

Vaatamata sellele, et pensioniosakud on täpselt samasugune vara nagu iga teine, peaks siiski arvestama sellega, et kui lahkunul oli sõlmitud elukindlustusseltsiga eluaegne pensionileping, siis sellisel juhul tema pensionikontol enam osakuid pole ning pensionileping ei ole pärandatav. Sellisel juhul sõltub juba lepingu tingimustest, kas, kuidas ja kellele kindlustatu surma korral väljamakseid tehakse. Vastava lepingu sõlmimisel tasub enne lepingu allkirjastamist lasta tingimusi tutvustada ning teha endale sobivad valikud.