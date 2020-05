Kas praegu on õige aeg II samba pensionifondi vahetamiseks?

Pensionifondides olevad väärtpaberid saab väga laialt jagada aktsiateks ja võlakirjadeks. Aktsiate hinnad reageerivad turu suunamuutustele järsemalt. Kui kogumisperiood on piisavalt pikk, tasub parema tulemuse saavutamiseks eelistada pensionifondi, mis investeerib kas kõik või valdava osa pensioniraha aktsiatesse. Pikemas perspektiivis on just aktsiahinnad tõusnud kiiremini, võlakirjade tootlus on seevastu olnud stabiilsem.

Just pikk kogumisperiood ja suurem aktsiate osakaal pensionifondis aitavad langustest välja tulla ning nii taas plussi jõuda. Eelmisel aastal jõustunud seadus andis võimaluse Eesti II samba pensionifondidel paigutada rohkem raha aktsiatesse ning pikas perspektiivis tõstab see Eesti pensionifondide kasvuootusi. Kas täna tasuks siiski jätkuvas ebaselguses, mis valitseb maailmas, valida pensionifond, mis on vähem kukkunud ja osakud sinna vahetada?

Langus pöördub tõusule

Pensionifondide vahetamine toimub aastas kolm korda. Järgmine vahetusperiood lõpeb juulis ja osakuid vahetatakse alles septembris. Fond, mis on rohkem kukkunud, on tõenäoliselt suurema aktsiate osakaaluga ning üldreeglina on sellise fondi investeerimispõhimõte, et iga langus pöördub varem või hiljem tõusule. Kuna langused on tavaliselt lühema-ajalised ja järsumad kui tõusuperioodid, siis ei oska keegi täna ennustada, kas sügiseks on olukord muutunud ja suurem langus selleks ajaks ehk juba minevik.

Vahetades rohkem aktsiatesse investeerivast fondist konservatiivsemasse fondi, kus investeeritakse valdavalt võlakirjadesse või rahasse, tuleb arvestada, et rohkem võlakirjadesse investeeriv fond on praeguseks küll vähem kukkunud, aga selle tõusupotentsiaal on ka oluliselt madalam.

Sellise vahetusega kaotatud tootluse tagasi teenimine on väga keeruline, mõnel juhul ehk lausa võimatu, sest nii võtate vastu juba tekkinud miinuse, ent jääte ilma võimalikust tulevasest kasvust.

Kas oled vanusele vastavas fondis?

Enamikul meist on pensionini palju aega ja turud jõuavad selle aja peale uuesti tõusta. Aktsiate hinnad on kerkinud pikas perspektiivis rohkem. Enne pensioniiga muutub turgude hetkeseis aga märksa olulisemaks, sest kogutud on arvestav summa, mida tuleb hoida.