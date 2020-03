Kas täna toimub börsidel surnud kassi põrge?

Aktsiaturgudel järgneb sageli suurtele kukkumistele väike tõus, kuna osad investorid leiavad, et kukkumine oli suur ja järsk. Tekib küsimus, et äkki on nüüd õige aeg börsil raha mängu panna. Mis on sellel pistmist surnud kassiga? Kui surnud kass visata kõrgelt alla, siis maapinnaga kokkupõrkes kass justkui hüppaks üles. Et aga kass on surnud, siis edasiseks liikumiseks pole temast asja. Samuti on ka börsiga. Korraks on väike tõusuelevus, vahest ka osad müügimõtteid mõlgutavad inimesed vaatavad, et ehk on hullem möödas ja lükkavad müüki edasi ning osad inimesed jahivad odavaid aktsiaid.

Täna on sarnaselt surnud kassiga liikunud näiteks Austraalia börs, mis on eilse suure kukkumise järel täna tõusnud 4,4 protsenti. Ka USA aktsiaindeksite tulevikutehingud näitavad täna väikest tõusu eilse suure kukkumise järel. Peamised indeksid kukkusid eile kuni kümme protsenti. Euroopas oli kukkumine isegi sügavam.