Kas tõesti on kähku rikkaks saada soovivad väikeinvestorid hiljutise võimsa börsitõusu vedajad?

Financial Times märkis, et Portnoy on kujunenud kogemusteta investorite iidoliks, kes teavad, et aktsiad saavad liikuda vaid ühes suunas – üles.

Ajalooliselt on väikeinvestoritest päevakauplejate roll börsil kauplemisel tühine ja seda vaatamata online maaklerfirmades järsult kasvanud uute kontode avamisele.

Barclaysi analüütik Ryan Preclaw jõudis hiljuti järeldusele, et väikeinvestorid pole kohe kindlasti hiljutiste suurte börsiliikumiste taga. Robinhoodi kaudu tehtud ostutehingud on olnud turutootlusest halvema tootlusega.

„See, et kaks sündmust toimuvad samaaegselt, ei tähenda, et üks põhjustab teist,“ lausus Preclaw. „Vastab tõele, et paljude suure tõusu teinud aktsiates on oluliselt kasvanud väikeinvestorite osalus, kuid sama on toimunud ka viletsa tootlusega aktsiates.“

Crameri sõnul tunnevad professionaalsed investorid end praegustes oludes halvasti, kuna nad on äraootaval seisukohal suure börsitõusu ajal, millest saavad tulu päevakauplejad.

Ehk on investorid tähele pannud, et USA keskpanga bilansimaht on märtsi neljalt triljonilt dollarilt kasvanud majanduse toetamiseks 7,2 triljoni dollarini. Mõnede arvates võib veel enne koroonakriisi lõppu paisuda keskpanga bilansimaht kümne triljoni dollarini.

Sellise jõulise rahatrüki kõrvalmõjuks võivad olla varamullide tekkimine. See aga kutsub rahvast osa võtma varahindade tõusust. Paljud investorid, kes magasid 2009. aasta turupõhjas aktsiate ostmise ja järgnenud 11-aastase börsitõusu maha, tunnevad vastupandamatut vajadust spekuleerida ajaloo kordumisele.