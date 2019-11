Kas USA börsil kaubeldavad fondid muutuvad taas Eesti investorile kättesaadavaks?

Finantsteenuste poliitika eest vastutava Euroopa Komisjoni asevolinik Valdis Dombrovskis säilitab koha ka ametisse astuvas Euroopa Komisjoni koosseisus.

“Me oleme kogunud tagasisidet mitmetel teemadel nagu investorkaitse reeglite toimimise mõju ning väikese ja keskmise turuväärtusega ettevõtete analüüsimine,” ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja. “Püüame luua ühtset EL kauplemisplatvormi, et suurendada Euroopas kauplemise läbipaistvust.”

Aga see on järgmise Euroopa Komisjoni otsustada, kelle ametisse nimetamine on Euroopa parlamendis veninud.

Juunis Saksamaa rahandusministeeriumi avalikustatud Mifid II põhjalik ülevaade on avaldanud iseäranis suurt mõju Euroopa Komisjoni arvamusele.

Pangad, kiirkauplejad ja varahaldurid on kaevanud, et börsitasude osas on tulemas enam kui kümne protsendine hinnatõus.

Üks lahendus kõrgemate tasude vastu oleks ühtne andmete edastus nii aktsiate, börsil kaubeldavate fondide kui ettevõtete võlakirjade kohta.

Allikad rääkisid ka sellest, et kaalutakse eemaldada või piirata reegleid, mis sunnivad Euroopa Liidu investoreid kauplema Euroopa Liidus. Need reeglid on kõva kriitika all Ühendkuningriigi ja Šveitsiga vaidluste tõttu ning reeglite ülevaatamist pooldavad nii Prantsusmaa kui Ühendkuningriigi finantsinspektsioonid. Euroopa Komisjon pole soovinud seda teemat kommenteerida.

Brüssel pole olnud nõus avama diskussioonideks põhilisi Mifid II põhimõtteid, mida soovivad nii riikide valitsused kui pangad. Selle asemel loodetakse, et keskendutakse väiksematele ja konkreetsematele teemadele.

Saksamaa fondijuhtide organisatsiooni BVI juht Thomas Richter ütles septembris, et Mifid on lasknud eemärkidest kõvasti mööda ning Saksamaa rahandusministeeriumi analüüs on alles esimene samm muutuste tegemise suunas. “Nüüd tuleb leida liitlased Euroopa Komisjonis ja Euroopa parlamendis,” märkis ta.