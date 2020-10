Kaubamaja juht majandustulemustest:: tarbijate käitumine on oluliselt muutunud

Üheksa kuu kokkuvõttes oli ettevõtte käive müügitulu 540, 7 miljonit eurot, mida on aastataguse ajaga võrreldes 3,1% rohkem. Kontserni üheksa kuu kasum oli 11,5 miljonit eurot, mis eelmise aasta sama aja tulemusest samuti ligi kolmandiku võrra väiksemaks.

Kaubamaja juhatuse esimees Raul Puusepp tõdes börsiteates, et jaekaubandus on viimastel kuudel üllatavalt kiiresti taastunud. Ja oluliselt on muutunud tarbijate käitumine. "Linnasüdamete külastatavus on vähenenud liigutades tarbimise rohkem maapiirkondadesse. Kauplustes püütakse käia harvem, kuid seejuures osta korraga rohkem. Samuti eelistatakse mõistetavalt ostude sooritamiseks tihemini e-poode," märkis Puusepp.

Ettevõtte teatel kasvas grupi kolmanda kvartali müügitulu jaekaubanduse keskmisest kasvust kiiremini eelkõige mais omandatud ABC Supermarkets ASi supermarketite segmenti lisandud müügitulu tõttu. Grupi autosegmendi ärimahud kahanesid, kuid väiksemas mahus kui autoturg üldiselt.

Kõige rängemalt avaldas kriis mõju grupi moekaupade segmentidele, kus väiksema liikumise tõttu on nõudlus langenud.

Kasumile on lisaks jaekaupluste viirusetõrje vahendite kuludele avaldanud survet paljude arendustega seotud ühekordsed kulud. Tööjõukulud kasvasid kolmandas kvartalis 11,8%, seejuures kasvas töötajate arv laienemiste tõttu 9,7% ning keskmine palk 2,0%.