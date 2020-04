Kaubamaja: meie staažikad töötajad ei suutnud meenutada aega, mil müügisaalides on olnud nii vähe kliente

„Grupile olid aasta esimesed kaks kuud igati edukad. Nii oli näiteks Kaubamaja veebruarikuine kampaania Kodu Aeg viimase 9 aasta edukaim. Ka automüügid ületasid märgatavalt aasta varasemaid tulemusi, “ ütles Tallinna Kaubamaja Grupi juhatuse esimees Raul Puusepp.

„Pööre toimus märtsi keskel, kui kuulutati välja eriolukord ning külastatavus Kaubamajas ning ABC KING, Shu ja I.L.U. poodides järsult langes,“ nentis Puusepp ja lisas: „Kaubamaja 60. juubeliaastal peame tõdema, et ka meie grupi staažikad töötajad ei suutnud ajaloost meenutada perioodi, mil müügisaalides on olnud nii vähe kliente. 27. märtsil välja kuulutatud kaubanduskeskuste sulgemine seiskas kauplemise sootuks ning müük jätkus vaid Kaubamaja ja I.L.U. e-poodide kaudu. Samal ajal kogesime Selveris toidu- ja esmatarbekaupade ostupaanikat ning pingutasime võimete piiril, et tagada kauba kättesaadavus ja harjumuspäraselt kvaliteetne ostukogemus. Seega kajastavad meie seekordsed kvartalitulemused kahte edukat ja ühte väga erilist ning meile kõigile harjumatute nõrgemate numbritega kuud.“

„Märtsi keskpaigast alates oleme aktiivselt tegelenud kõigi Grupi e-poodide arendusega, et toime tulla hüppeliselt kasvanud nõudlusega,“ rääkis Puusepp. „Alanud nädalal avame mitu uut komplekteerimiskeskust Selveri poodide baasil, oluliselt on lisatud ressurssi ka Kaubamaja ja I.L.U. e-poodide töösse,“ lisas ta. „Loomulikult käib pidev töö, et tagada viirusepuhangu ajaks klientidele ja töötajatele veelgi ohutum ostu- ning töökeskkond - lisaks desovahendite kõigile mugavalt kättesaadavaks tegemisele on Selveri ja Kaubamaja Toidumaailma kassadesse paigutatud kaitseklaasid ja teeme keerulises hankeolukorras oma parima, et soetada üldises defitsiidis oma eesliini töötajatele kaitsemaske ja kindaid.“ Puusepa sõnul on veel vara ennustada, milline on koroonakriisi mõju ulatus, kuid kahtlemata saab olukord olema kaupmeeste jaoks keeruline, seda nii laiaulatusliku majanduslanguse tõttu kui ka võimalike pikaajalisemate muutuste pärast üldises tarbijakäitumises.